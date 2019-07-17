На одном из водохранилищ области задержали браконьера

16 июля задокументирован факт незаконной рыбалки на Краснооскольском водохранилище вблизи поселка Пески-Радьковские Боровского района.

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

Там задержали нарушителя, который осуществлял лов рыбы запрещенным способом. Мужчине удалось поймать семь килограммов рыбы различных видов. Причиненные убытки составляют 8,7 тысяч гривен.

На нарушителя оформили протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости