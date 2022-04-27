На окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку – поповнюють обмінний фонд та готуються до 9 травня - ГУР

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні «фільтраційні заходи». Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують.

В селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.

Головна мета таких дій – «поповнення обмінного фонду». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.

Також не виключена організація пропагандистських «парадів перемоги» за участі затриманих українців. Згідно отриманої інформації їх можуть спробувати видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

Нагадуємо, що подібні дії російської влади – черговий воєнний злочин. Організаторів чекатиме невідворотнє покарання.

Источник: gur.gov.ua

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