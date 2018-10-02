На Основе задержали мужчину с "наркозакладками"

Вчера в полицию от женщины поступило сообщение о неизвестном, который, вероятно, разыскивает наркотические "закладки".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на улицу Льговскую патрульные увидели описанного заявительницей парня. Во время общения с правоохранителями он сообщил, что имеет при себе наркотические вещества и продемонстрировал их патрульным.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Полицейские изъяли на экспeртизу 31 полиэтиленовый пакетик и 3 свертка с порошкообразным веществом, похожие на наркотические.

Делом занимаются следователи.

Агентство Телевидения Новости