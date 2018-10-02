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На Основе задержали мужчину с "наркозакладками"
Вчера в полицию от женщины поступило сообщение о неизвестном, который, вероятно, разыскивает наркотические "закладки".
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Прибывшие на улицу Льговскую патрульные увидели описанного заявительницей парня. Во время общения с правоохранителями он сообщил, что имеет при себе наркотические вещества и продемонстрировал их патрульным.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
Полицейские изъяли на экспeртизу 31 полиэтиленовый пакетик и 3 свертка с порошкообразным веществом, похожие на наркотические.
Делом занимаются следователи.
Темы: наркотики
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