На остановке в результате конфликта харьковчанина порезали ножом

25 июля в 12:40 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта на проспекте Дзюбы между двумя мужчинами произошла ссора.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате конфликта 51-летний злоумышленник нанес 66-летнему мужчине ножевые непроникающие ранения.

Пострадавшего бригадой скорой медицинской помощи доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости