На парковке супермаркета неизвестный расстрелял двух мужчин: злоумышленник подорвался на гранате

Стрельба прямо посреди парковки супермаркета на улице Клочковской произошла сегодня около полудня. Неизвестный в темной одежде расстрелял двух мужчин.

На видео, которое впоследствии выложили в соцсети видно, как последние прячутся от выстрелов в авто.

Сергей Соловьев, работник супермаркета

Ну, выстрелы, хлопки произошли. Потом начали - один сел в машину, отстреливаться стал, а там двое или трое было ребят, тоже стреляли. Его потянули сюда, в магазин, взяли там аптечку, ну, там шею ... “скорую” вызвали, приехала, а там, говорят, что он уже вроде бы и умер

Выстрелами на парковке повреждены несколько автомобилей, именно за ними скрывались мужчины. Также следы от пуль видны и на фасаде самого супермаркета.

Валерий говорит, напуганные люди, увидев вооруженных мужчин, прятались в помещение супермаркета. Он сам мог оказаться под пулями, если бы не задержался, чтобы купить сигареты, ведь в его машину попали несколько раз.

Валерий Корниенко, очевидец

Потом началось огромное количество выстрелов, очередей буквально. Хорошо, что наша знакомая говорит: «Вы не идите. Там стреляют», потому что как раз в тот момент все и началось. Мы должны были сидеть в машине. Судя по тому, где там выстрелы, это же огнестрельное оружие, наверное. В другом качестве были бы мы сейчас

По предварительной информации, из оружия расстреляли двух мужчин. Один из них по дороге в больницу умер в карете скорой помощи. За жизнь второго сейчас борются врачи, по информации правоохранителей, скорее всего стреляли именно в него - в определенных кругах этот человек известен под кличке "Жорик".

На его жизнь уже было совершено несколько покушений, мужчину связывают с недавно убитым в Подмосковье лидером "Оплота" Евгением Жилиным.

На место происшествия сразу прибыли наряды патрульных, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Нападник скрився на автомобілі з місця події, його переслідувала поліція, автомобіль Toyota RAV4 він підпалив. Поліція продовжила переслідувати злочинця, зловмисника, і він поранений вже був, бачив, що шансів в нього немає - поліцейські патрульні оголили зброю, і він дістав гранату і підірвав собі голову

Мужчину догнали возле Южного вокзала, на улице Гвардейцев Железнодорожников. Именно когда увидел правоохранителей, он в подорвал себя гранатой Ф-1. Еще несколько “смертельных игрушек” остались лежать у окровавленного тела.

Люди, живущие неподалеку, говорят, что их напугал мощный взрыв.

Надежда Федоровна

Я думала, у нас что-то случилось, или с камином что-то. Выхожу на улицу, милиция с пистолетами бегают. И все. Я перепугалась, меня затрясло всю, земля как вздрогнула. А что случилось, я не поняла. Но милиция бегает. Что-то случилось

Сейчас правоохранителям уже известны личности всех участников конфликта. Полиция установила и личность того человека, который покончил с собой у вокзала, им оказался ранее судимый житель Горловки.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

В ході слідства обов’язково розберемося з акцентами - хто ініціатор, хто замовник, але одне те, що кілєр підірвав себе, тобто він поліцію боявся менше ніж замовників, це говорить про те, що не так все просто. Той, в кого вони стріляли, знаходиться в реанімації

Также, по словам Валерия Сокуренко, полиции известно, что участники конфликта неоднократно нарушали закон. По предварительной информации, стрельба произошла на почве криминального конфликта. По данному факту будут возбуждены уголовные производства по части второй статьи 15 и части второй статьи 115 ККУ.

Агентство Телевидения Новости