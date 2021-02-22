22.02.2021 21:02
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На Павловом Поле застрелили мужчину
Сегодня в 19:40 переулке Отакара Яроша, 20, был застрелен мужчина.
Как сообщил новостям АТН директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области.
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