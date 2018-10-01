На Печерске в Киеве напали на дом судьи и прострелили ноги адвокату

Нападению в Печерском районе Киева в ночь с 30 сентября на 1 октября подвергся дом, в котором проживает судья Деснянского районного суда Наталия Буша.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

По информации издания судья пострадала, а ее муж попал в больницу с огнестрельными ранениями.

По данным этого ресурса, дом принадлежит родителям судьи, а она живет в нем с мужем и маленькой дочерью.

Двое нападавших с огнестрельным оружием ворвались в частное домовладение и потребовали от семьи отдать деньги и другие ценности. Мужу судьи прострелили обе ноги.

Уходя, преступники хотели бросить в дом гранату, но Наталия Буша буквально уговорила их не делать этого ради ребенка.

После этого судья вызвала полицию и скорую помощь.

Убегающие с места преступления преступники столкнулись с экипажем патрульной полиции, открыли по полицейским огонь и бросили в них гранату. Один из полицейских получил ранения.

После перестрелки преступникам удалось скрыться, однако вскоре полицейские обнаружили тело мертвого мужчины с огнестрельными ранениями.

Сейчас идет розыск второго преступника.

По данным издания "Страна", ноги прострелили адвокату Андрею Буше.

В воскресенье вечером он вернулся из супермаркета домой в Новонаводницком переулке.на автомобиле Honda. Налетчики, сидевшие в засаде, схватили мужчину, избили, прострелили ему ноги и потащили в дом.

Узнав код от сейфа, грабители завладели ценностями: 4 300 долларов, 300 евро и ожерельем из драгоценных камней. Все это время в доме была жена адвоката с малолетним ребенком, которых налетчики под угрозой пистолета закрыли в туалете.

Позже, обследуя прилегающую территорию, полиция во дворе соседнего дома на улице Редутной обнаружила труп с многочисленными травмами, полученными в результате взрыва гранаты. Также при мужчине был пистолет "Макарова" и нож.

Агентство Телевидения Новости