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На Полтавщине похитили бизнесмена

На Полтавщине похитили бизнесмена

В Полтавской области в канун Нового года похитили предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Злоумышленники собирались за мужчину потребовать выкуп, а потом убить его и выбросить тело в реку.

«По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировали и подготовились к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали его убить, а тело выбросить в реку Днепр», — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что автомобиль пропавшего 55-летнего бизнесмена находится в одном из городов Киевской области. Полицейские установили местонахождение потерпевшего и освободили его.

Также правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых и автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Подозреваемые задержаны. Предварительно их действия квалифицируют по статьям 115 (Умышленное убийство), 189 (Вымогательство), 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины, в составе организованной преступной группы.

Агентство Телевидения Новости

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