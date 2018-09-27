На получении взятки задержали чиновника Главного сервисного центра МВД Украины

Правоохранители разоблачили в систематическом получении взяток одного из руководителей Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от частных предпринимателей, которые занимаются техническим переоснащением автомобилей.

За взятку злоумышленник обещал беспрепятственную выдачу бланков свидетельств о согласовании конструкций автомобилей, в частности, для установки в них газобаллонного оборудования.

Деньги чиновнику передавали через посредника.

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете при передаче посредником очередной части взятки в размере 1500 евро.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали факт незаконного получения фигурантами дела 1800 евро.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Идет следствие.

Агентство Телевидения Новости