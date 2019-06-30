На предприятии под Харьковом произошел конфликт: открыто уголовное дело

На Новопокровском комбинате хлебопродуктов накануне произошел инцидент, который пользователи соцсетей назвали рейдерской атакой.

«29.06.2019 года совершена рейдерская атака на Новопокровский комбинат. Призываем все органы, полиции, прокуратуры, СБУ срочно вмешаться в конфликт и навести законный порядок в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении в одной из местных групп Чугуева.

По данным очевидцев, неизвестные в масках зашли на предприятие, вырвали ворота и не пускали на рабочее место директора.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту полицией в рамках открытого уголовного производства проводились следственные действия.

Так, 29 июня в 8:01 в полицию поступило сообщение о том, что в 07-55 в пгт Новопокровка Чугуевского района на предприятие якобы зашла группа лиц, которые не пускают на рабочее место директора.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили у входа в комбинат около 20 работников охранного агентства в гражданской одежде, без оружия, которые вместе с новым директором предприятия, гражданином 1964 г.р., пытались пройти к комбинату.

Полицейские собрали первичный материал и опросили свидетелей.

В тот же день около 16-30 все участники события разошлись.

Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не выявили.

Досудебное расследование проводится по ч.1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости