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На Прикарпатті ДБР викрило лікарів та посадовців МСЕК на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку

На Прикарпатті ДБР викрило лікарів та посадовців МСЕК на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку

Чергову схему оформлення фіктивних довідок про інвалідність працівники ДБР заблокували на Івано-Франківщині. До неї були залучені лікарі та посадовці Медико-соціальної експертної комісії з Івано-Франківської області.

Організували схему – батько та син – лікарі відповідно обласної лікарні Івано-Франківська та однієї з районних лікарень регіону. До схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК.

Впродовж року вони допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10 500.

Зокрема у квітні цього року до лікаря за консультацією звернувся знайомий із проблеми серця. Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності, навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовиться з посадовцями МСЕК щодо призначення йому III групи інвалідності.

Після ухвалення рішення МСЕК щодо інвалідності «клієнта» та отримання останньої частини грошей, працівники ДБР затримали лікарів.

Їм обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4953

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