На Прикарпатті ДБР викрило лікарів та посадовців МСЕК на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку

Чергову схему оформлення фіктивних довідок про інвалідність працівники ДБР заблокували на Івано-Франківщині. До неї були залучені лікарі та посадовці Медико-соціальної експертної комісії з Івано-Франківської області.

Організували схему – батько та син – лікарі відповідно обласної лікарні Івано-Франківська та однієї з районних лікарень регіону. До схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК.

Впродовж року вони допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10 500.

Зокрема у квітні цього року до лікаря за консультацією звернувся знайомий із проблеми серця. Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності, навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовиться з посадовцями МСЕК щодо призначення йому III групи інвалідності.

Після ухвалення рішення МСЕК щодо інвалідності «клієнта» та отримання останньої частини грошей, працівники ДБР затримали лікарів.

Їм обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4953

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