На Прикарпатті затримали порушника кордону- Ан-2, який причетний до контрабандної діяльності (ВІДЕО)

Проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотно зафіксували сьогодні на світанку прикордонники відділу «Порубне» Чернівецького загону.

Зазначимо, що цей літак відслідковувався оперативними групами Держприкордонслужби, тож коли «крилатий» порушник вирушив до кордону, інформація була передана прикордонним нарядам, які й виявили його на держрубежі.

Про це прикордонний наряд відразу повідомив до підрозділу ППО Збройних Сил України, які теж виявили повітряну ціль. Крім того, в рамках взаємодії з військового аеродрому в повітря піднявся військовий літак для примусової посадки літального апарату.

Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу ДОЗОР було затримано 4 осіб. Після приземлення літака вони намагалися втекти автомобілем.

Про дане правопорушення повідомлено підрозділи УСБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратури. На даний час проводиться заходи фіксації правопорушень, в т.ч. за протиправні дії, пов'язані з незаконним переміщенням сигарет в Румунію, та інші порушення, передбачені чинним законодавством. Відкрите кримінальні провадження за ст.334 (ККУ Порушення правил міжнародних польотів).

Источник: dpsu.gov.ua

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