На призначення керівництва київського апеляційного суду впливав Портнов – ЗМІ

Ця інформація була продемонстрована на спільному брифінгу керівника Управління спеціальних розслідувань ГПУ та директора НАБУ

Андрій Портнов – колишній заступник голови АП часів Януковича – вплинув на призначення керівництва Київського апеляційного суду. Про таке повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

Слід зазначити, що раніше керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник продемонстрували на спільному брифінгу відео, яке стосується розслідування випадків впливу суддів Окружного адміністративного суду на судові та інші державні органи.

У ньому, зокрема, йшлося про те, що якийсь чиновник часів Януковича впливав на "зміни у керівництві органів судової влади і призначення контрольованих осіб".

"Отримано інформацію про те, що один із керівників часів Януковича впливав на зміну у керівництві Апеляційного суду України. Буквально протягом останніх місяців двох… впливав – і змінили", – йдеться у тексті повідомлення.

Однак видання повідомляє, посилаючись на власні джерела, що мова йде саме про Портнова.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що правоохоронці мають надати правову оцінку заявам ексзаступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова до Державного бюро розслідувань щодо п'ятого президента Петра Порошенка. Відповідне кримінальне провадження зареєстровано.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»