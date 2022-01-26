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На Пушкинской продавщицы задержали магазинного вора (ФОТО)
Мужчина, набрав женской косметики на 600 гривен, пытался убежать из магазина, не расплатившись.
Однако женщины-продавщицы его поймали и удерживали до приезда полиции. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
Вор — 34-летний житель Харьковской области.
Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 185 («покушение на воровство») Уголовного кодекса Украины.
Происшествие случилось на улице Пушкинской 24 января около 19:30.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
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