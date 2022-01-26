На Пушкинской продавщицы задержали магазинного вора (ФОТО)

Мужчина, набрав женской косметики на 600 гривен, пытался убежать из магазина, не расплатившись.

Однако женщины-продавщицы его поймали и удерживали до приезда полиции. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Вор — 34-летний житель Харьковской области.

Уголовное дело открыли по по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 185 («покушение на воровство») Уголовного кодекса Украины.

Происшествие случилось на улице Пушкинской 24 января около 19:30.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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