На России подвели итоги вчерашнего недобунта

Есть те, кто в выигрыше и кто проиграл. И все это вокруг бабла. Деньги - это базовая ценность каждого кремлёвского патриота и за них русня пойдёт на что угодно.

По итогам Пригожинского мятежа:

● Группа Шойгу на грани развала, а сам Сергей Кужугетович в опале и, скорее всего, уйдет в отставку. И дело не в требованиях Пригожина. Во-первых, Шойгу в принципе довел конфликт с владельцем ЧВК до мятежа. Во-вторых, в критический момент армия оказалась не готова останавливать мятежников. В-третьих, сам Шойгу не проявил себя, когда это было нужно.

● Группа Ротенбергов в минусе как бывшие бизнес-партнеры Евгения Пригожина. Все понимают, что мятеж — не их вина, но осадочек остался.

● Группа Золотова-Кадырова скорее в минусе. Росгвардия явно оказалась не готова останавливать колонну "Вагнера", а чеченские отряды как-то везде не успели: ни в Ростов-на-Дону, ни в Подмосковье.

● Силовая группа во главе с Николаем Патрушевым скорее в плюсе: сближение с Александром Лукашенко дало свои плоды.

● Группа Собянина в небольшом плюсе: мэр все сделал правильно в критической ситуации.

● Группа Чемезова в плюсе. Они хоть и замирились в последнее время с Шойгу, но возможная отставка министра обороны играет на руку основному оператору ВПК.

● Группа Ковальчуков в большом плюсе как главный выгодоприобретатель от отставки Шойгу.

А Пригожина нет пока среди этих групп. Ни среди выигравших, ни среди проигравших. Его бенефиты умалчиваются.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/33592

Новости портала «Весь Харьков»