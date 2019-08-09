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На Рівненщині СБУ викрила на хабарі одного з керівників райвідділу поліції (ВІДЕО)

На Рівненщині СБУ викрила на хабарі одного з керівників райвідділу поліції (ВІДЕО)

На Рівненщині співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції в правоохоронних органах викрили на хабарі керівника одного з районних відділів Нацполіції.

Оперативники спецслужби встановили, заступник начальника відділу превенції вимагав у мешканця міста Вараш неправомірну вигоду, безпідставно погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за адміністративне порушення.

Правоохоронці затримали поліцейського відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Вараші неподалік відділу Служби безпеки під час отримання 39 тисяч гривень хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин провадження і притягнення до відповідальності інших посадовців, можливо причетних до протиправної діяльності, зокрема серед працівників місцевої прокуратури.

Операція з викриття протиправної діяльності правоохоронців проводилася спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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