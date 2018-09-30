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На Рівненщині взято під варту адвоката, який входив до складу викритого СБУ наркоугруповання

На Рівненщині взято під варту адвоката, який входив до складу викритого СБУ наркоугруповання

У процесі досудового розслідування слідчі Управління Служби безпеки України в Рівненській області встановили та довели причетність місцевого адвоката до діяльності організованої злочинної групи, яка займалась контрабандою прекурсорів.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці Рівненської та Львівської областей налагодили поставки з Європи психотропів для виготовлення метамфетаміну.

У червні 2017 року співробітники СБУ спільно з польськими колегами блокували протиправну схему, затримали організатора та чотирьох учасників організованого злочинного угрупування.

У ході подальших слідчих дій правоохоронці встановили, що «прикриття» злочинної діяльності наркоділків відбувалося за пособництва адвоката, якого було оголошено у всеукраїнський розшук. Через вісім місяців переховувань у вересні поточного року співробітники спецслужби затримали втікача в Рівному, куди він приїхав в особистих справах.

Наразі відкрите кримінальне провадження за ч. 3. ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Прокуратурою області затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт щодо раніше затриманих п`яти учасників організованої злочинної групи вже скеровано до суду.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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