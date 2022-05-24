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На рынках Беларуси начали продавать овощи, украденные рашистами на Херсонщине

На рынках Беларуси начали продавать овощи, украденные рашистами на Херсонщине

В белорусском Бресте продают капусту из оккупированного рашистами Херсона и свеклу из аннексированного Крыма, пишет Telegram-канал «Беларусь за МКАДом».

За 3 белорусских рубля на центральном рынке продается капуста с припиской на табличке «Херсон». Этот областной город Украины оккупирован сейчас рашистами.

А рядом с херсонской капустой продается и свекла из Крыма — аннексированного россией украинского полуострова по 4.50 BYN.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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