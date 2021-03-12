На Салтовке харьковчанин во время ссоры напал с ножом на знакомую: женщина умерла в больнице

Харьковские правоохранители задержали 28-летнего харьковчанина за совершение нападения с ножом на женщину на Салтовке, в результате которого она скончалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установлено, 10 марта в 21:00 в подъезде дома по улице Гвардейцев-Широнинцев злоумышленник напал с ножом на 52-летнюю женщину. От полученных многочисленных колото-резаных ранений потерпевшая скончалась в больнице.

Полицейские выяснили, что задержанный мужчина был знаком с потерпевшей. В тот день он подстерег женщину в подъезде дома, чтобы решить конфликтный вопрос. Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил знакомую ножом, после чего схватил ее кошелек и скрылся.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Харьковчанин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушителю уже сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости