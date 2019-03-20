На Салтовке пьяный мужчина убил свою жену

В Харькове мужчина убил свою гражданскую жену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

19 марта в 22:18 в полицию позвонила 26-летняя жительница дома по проспекту Юбилейному в Московском районе города и сообщила, что она услышала из соседней квартиры женские крики о помощи.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия тело женщины с телесными повреждениями в виде синяков в области шеи.

Правоохранители установили, что к убийству причастен 55-летний безработный сожитель погибшей.

В ту ночь мужчина и женщина употребляли спиртное, в ходе чего между ними возник конфликт.

В ходе ссоры правонарушитель задушил 46-летнюю сожительницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Агентство Телевидения Новости