На Салтовке при попытке кражи загорелся гараж с внедорожником внутри

На Салтовке утром произошел пожар в гараже по проспекту Тракторостроителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от 73-летнего владельца автомобиля сегодня, 8 ноября, в 6:30.

В результате пожара в гараже огнем был поврежден автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado».

Правоохранители установили, что неизвестные, пытаясь проникнуть в гараж, попытались срезать дверные петли, что привело к возгоранию внутренней обшивки гаража.

Впоследствии огонь перекинулся на автомобиль, который находился внутри.

Информация о происшествии внесена в Журнал Единого учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости