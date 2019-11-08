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На Салтовке при попытке кражи загорелся гараж с внедорожником внутри

На Салтовке при попытке кражи загорелся гараж с внедорожником внутри

На Салтовке утром произошел пожар в гараже по проспекту Тракторостроителей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию от 73-летнего владельца автомобиля сегодня, 8 ноября, в 6:30.

В результате пожара в гараже огнем был поврежден автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado». 

Правоохранители установили, что неизвестные, пытаясь проникнуть в гараж, попытались срезать дверные петли, что привело к возгоранию внутренней обшивки гаража. 

Впоследствии огонь перекинулся на автомобиль, который находился внутри.

Информация о происшествии внесена в Журнал Единого учета Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Агентство Телевидения Новости

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