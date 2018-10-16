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На Салтовке произошло вооруженное ограбление (видео)

На Салтовке произошло вооруженное ограбление (видео)

Сегодня около 11:13 на перекрёстке ул.Гвардейцев Широнинцев и ул. Валентиновской в Харькове было совершено вооруженное ограбление.

Об этом сообщают в соцсетях.

Также в соцсети было опубликовано видео с места происшествия с моментом разбойного нападения.

На кадрах можно увидеть, как злоумышленник в черной маске, закрывающей лицо, подошел к торговой точке и направил предмет, похожий на пистолет, на продавщицу.

Продавщица отошла в сторону и попыталась позвонить по телефону, однако злоумышленник напал на девушку и отобрал у нее деньги, а затем скрылся.

По предварительной информации, злоумышленник завладел лишь небольшим количеством денежных средств, продавщица магазина успела нажать тревожную кнопку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 октября в 12.00 в магазине «Посад» на улице Гвардейцев Широнинцев злоумышленник в черной «Балаклаве», угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами.

Вследствие преступления никто из граждан не пострадал.

Сумму материального ущерба сейчас устанавливают. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полиция разыскивает нападавшего злоумышленника. Следственные действия продолжаются.


Агентство Телевидения Новости

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