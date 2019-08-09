На Салтовке за сбыт наркотиков задержали харьковчанку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, у дома на улице Льва Ландау 31-летняя злоумышленница продала полимерный пакет с психотропным веществом PVP при личной встрече с покупателем.

В марте текущего года полицейские задокументировали 2 факта сбыта по 1 грамму наркотического вещества злоумышленницей при личной встрече с покупателем.

В ходе личного обыска у женщины правоохранители изъяли денежные средства в сумме 400 гривен, полученные за сбыт 1 грамма психотропного вещества PVP и бумажный сверток с PVP весом около полграмма.

При обыске по месту жительства злоумышленницы полицейские также обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с психотропным веществом PVP общим весом около 3 граммов, самодельное устройство для употребления наркосредств, стеклянный флакон с психотропным веществом PVP весом около 2 граммов, черновые записи и мобильный телефон.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и сообщения о подозрении.

Также полицейские устанавливают источник поставки психотропного вещества, круг потребителей наркосредств, преступные связи и другие эпизоды незаконной деятельности наркосбытчицы.

Агентство Телевидения Новости