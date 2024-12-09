На шість з половиною років ув’язнення засуджено ворожу інформаторку: готувала нові удари рф по Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін позбавлення волі отримала ще одна ворожа поплічниця з Харківщини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджена – 51-річна мешканка харківського передмістя, прихильниця прокремлівської ідеології, яка до того ж має близьких родичів серед бойовиків так званої «лнр».

Окупанти дистанційно залучили її до співпраці у грудні минулого року через месенджер Телеграм.

На виконання ворожих завдань зловмисниця шпигувала за рухом на фронт військових ешелонів з бронетехнікою. Вона збирала розвіддані про напрямки, куди перекидалися бронемашини, способи їх переміщення, кількість та озброєння.

Крім цього, жінка намагалася виявити місця, де, на її думку, зосереджуються військовослужбовці Сил оборони України, та місця, де побудовані оборонні укріплення і фортифікаційні споруди.

Для цього вона особисто обходила місцевість і візуально фіксувала оборонні об’єкти.

Усі одержані відомості зловмисниця пересилала представнику держави-агресора через месенджер Телеграм у вигляді скріншотів гугл-карт зі своїми відмітками та поясненнями.

Також, жінка розповсюджувала у мережі Інтернет матеріали, де виправдовувала збройну агресію рф проти України та визнавала її правомірною.

У своїх публікаціях у проросійських чатах вона поширювала пропагандистські матеріали та глорифікувала осіб, які здійснюють збройну агресію з боку рф.

Служба безпеки затримала ворожу інформаторку у квітні цього року у власному помешканні. У неї вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За сукупністю злочинів її засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости