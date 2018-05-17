На станции Основа у мужчины нашли психотропное вещество

Полицейские на станции Основа выявили мужчину, который имел при себе более 200 граммов вещества «PVP».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как установили следователи, 27-летний житель другой области через интернет заказал наркотики и приехал за товаром в Харьков.

На автовокзале мужчину остановили правоохранители. В его сумке обнаружили полимерные пакеты с кристаллическим веществом.

Экспертиза вещества установила, что оно содержит в своем составе психотропное вещество PVP, общей массой 222 грамма.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости