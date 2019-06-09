НА Сумщині поліцейський збив дитину на пішоходному переході

Справу розслідує ДБР

На Сумщині поліцейський на службовому авто збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході.

Про це повідомляють в Національній поліції.

Інцидент стався напередодні, 7 червня, увечері в Конотопі. Правоохоронець, який був за кермом викликав швидку та до її приїзду надавав першу медичну допомогу хлопчику. Нині дитина у лікарні.

За фактом відкрили кримінальне провадження. На період службової перевірки, начальника Конотопського відділення поліції відсторонили від посади. Водія затримали та оголосили про підозру.

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У ГУ НП Сумщини розповіли подробиці інциденту.

"На проїжджій частині працівник поліції збив малолітню дитину. Проводиться відповідна робота щодо встановлення обставин скоєної події, займається встановленням всіх обставин працівники ДБР. Відкрита кримінальне провадження за 286 статтею КК України. За кермом був водій - сержант поліції. Ми об'єктивно проведемо службове розслідування. Матеріали службового розслідування передамо відповідно в ДБР, прокуратуру обласну", - прокоментував начальник обласної поліції Микола Лушопієнко.

Як повідомляв 5.UA, колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, який подав у відставку після вбивства 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому, призначили керівником поліцейських сил у складі операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Источник: 5.ua

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