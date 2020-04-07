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На Сумщині правоохоронці попередили незаконне переміщення до РФ військового обладнання

На Сумщині правоохоронці попередили незаконне переміщення до РФ військового обладнання

Державна прикордонна служба України у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами продовжує вживати системних заходів щодо протидії протиправній діяльності на державному кордоні.

Днями у Великописарівському районі прикордонники Сумського загону спільно з оперативними співробітниками УСБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області попередили незаконне переміщення за кордон продукції військового призначення, що підлягає державному експортному контролю, а також нелегальний перетин кордону громадянином Росії.

Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Крім цього було отримано інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії.

Спільна міжвідомча група прикордонників та співробітників СБУ блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетинання держкордону. У зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.

Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України на правопорушників складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Крім цього, в діях зловмисників вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

На Сумщині правоохоронці попередили незаконне переміщення до РФ військового обладнання

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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