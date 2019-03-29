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На Сумщині викрито директора державного підприємства на хабарі у 160 тис грн (ФОТО)

На Сумщині викрито директора державного підприємства на хабарі у 160 тис грн (ФОТО)

Сумською місцевою прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки в Сумській області та слідчим Сумського відділу поліції в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної вигоди) КК України задокументовано злочинну діяльність керівника та головного спеціаліста держпідприємства, яке здійснює дослідну, господарську та комерційну діяльність.

Зокрема, вказані особи вимагали неправомірну вигоду від представника фермерського господарства за надання переваг та закупівлю по заниженій вартості сільськогосподарської продукції, яку вирощують на земельних ділянках структурного підрозділу Національної академії аграрних наук України. Щоб уникнути викриття, до корупційної схеми співробітники держпідприємства залучили посередника.

У четвер, 28 березня 2019 року, задокументовано факт одержання головним спеціалістом через посередника 156 тис грн. Напередодні аналогічним способом зазначені особи вже отримали аванс у розмірі 4 тис грн.

На даний час тривають слідчі дії, вирішується питання про встановлення ступеню вини кожного із вказаних фігурантів, а також повідомлення їм про підозру.

Довідково: санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

Источник: gp.gov.ua

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