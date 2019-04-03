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На Тернопільщині викрито конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

На Тернопільщині викрито конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

У рамках розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків, шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ, завищення витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари.

Надалі вказані кошти знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми.

Таким чином було проконвертовано більше 100 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі близько 17 млн грн.

Під час обшуків в учасників конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 190 тис грн, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на банківські рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольних організаторам протиправної схеми.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків).

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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