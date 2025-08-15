Кримінал
Сегодня 08:44
На ТОТ України окупанти готують колишніх в’язнів до війни

На ТОТ України окупанти готують колишніх в’язнів до війни

На тимчасово окупованій Луганщині окупанти запустили чергову програму під прикриттям “допомоги” звільненим із колоній. Так звані “уповноважена з прав людини лнр” анна сорока та керівниця псевдоорганізації “вмєстє” ольга седляр підписали угоду про “соціальну реінтеграцію” колишніх в’язнів.

Насправді ж ці програми – спосіб сформувати базу майбутніх рекрутів для російських окупаційних військ. Замість “психологічної підтримки” – підготовка для штурмових загонів та війни проти України. Подібні “ініціативи” вже не раз завершувалися відправкою таких людей на передову.

Окупанти цинічно використовують найбільш уразливі групи населення як гарматне м’ясо, прикриваючи це турботою про права людини.

▶ Повідомляй про ворога в анонімний чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

▶ Приєднуйся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7502

Новости портала «Весь Харьков»

