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На Троєщині 34-річний киянин кинув гранату у дівчину, яка не відповідала йому взаємністю
Учора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух, внаслідок якого травмовано двох людей.
Киянин побачив на вулиці свою знайому з товаришем кинув у їхній бік гранату. 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого з пораненнями відвезли до лікарні.
Винного вирахували та затримали у його квартирі. За статтею "замах на навмисне вбивство двох або більше людей" йому загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
Джерело: novosti-n.org