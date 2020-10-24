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На Івано-Франківщині викрито протиправну схему із виготовлення та реалізації необлікованого спирту

На Івано-Франківщині викрито протиправну схему із виготовлення та реалізації необлікованого спирту

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області, спільно з працівниками управління СБУ в області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури припинено протиправну діяльність з виготовлення та реалізації необлікованого спирту на одному із спиртових заводів області.

Встановлено, що службові особи спиртового заводу організували протиправну схему, яка полягала у виготовленні необлікованого спирту із сировини, яка не була відображена у бухгалтерській та податковій звітності підприємства. Необлікований спирт непомітно виводився з території заводу через потайну «врізку» у спиртопроводі в одному із сепараторних пунктів, де ратифікувався та відфільтровувався виготовлений спирт.

В ході санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено: 23 тонни рідини із запахом спитру, яка знаходилась у поліетиленових бочках, каністрах та тетрапаках; вантажний автомобіль з причепом, який використовувався для транспортування бочок зі спиртом; автоцистерну; трактор з цистерною, обладнання для перекачування спирту. Всього з незаконного обігу вилучено спиртовмісної рідини та майна на суму близько 7 млн. гривень.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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