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На виїзді з Харкова знайшли тіла українців, розстріляних окупантами, - Нацполіція

На виїзді з Харкова знайшли тіла українців, розстріляних окупантами, - Нацполіція

Правоохоронці виявили на виїзді з Харкова в напрямку Циркунів тіла трьох розстріляних окупантами громадян України

Про це повідомив у Facebook заступник очільника Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Крім того, поліцейські знайшли залишки тіл двох окупантів.

"Виїзд з Харкова в напрямку Циркунів. Ще у перший день війни Збройними Силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів. Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена. Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових РФ та, нажаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами", - написав Болвінов.

Поліцейський зазначив, що одного з українців було поховано попри небезпеку, пов'язану з обстрілами цієї місцевості.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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