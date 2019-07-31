На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

Заходи проводились в одному з прикордонних населених пунктів Ямпільського району Вінницької області.

Учора, в результаті реалізації оперативної інформації, спільна міжвідомча група у складі прикордонників оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління та Могилів-Подільського загону, а також співробітників Нацполіції, на підставі Ухвали суду, в домоволодінні громадянина України, причетного до протиправної діяльності, провела обшуки.

Заходи проводились в одному з прикордонних населених пунктів Ямпільського району Вінницької області.

В результаті проведених дій правоохоронці виявили близько 100 кущів коноплі, які вирощувалися у теплиці.

Господаря «плантації» правоохоронці затримали для з’ясування усіх обставин справи. Насадження нарковмісної рослини знищено встановленим порядком.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 310 ККУ «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Источник: dpsu.gov.ua

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