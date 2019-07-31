Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 60

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

Заходи проводились в одному з прикордонних населених пунктів Ямпільського району Вінницької області.

Учора, в результаті реалізації оперативної інформації, спільна міжвідомча група у складі прикордонників оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління та Могилів-Подільського загону, а також співробітників Нацполіції, на підставі Ухвали суду, в домоволодінні громадянина України, причетного до протиправної діяльності, провела обшуки.

Заходи проводились в одному з прикордонних населених пунктів Ямпільського району Вінницької області.

В результаті проведених дій правоохоронці виявили близько 100 кущів коноплі, які вирощувалися у теплиці.

Господаря «плантації» правоохоронці затримали для з’ясування усіх обставин справи. Насадження нарковмісної рослини знищено встановленим порядком.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 310 ККУ «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

На Вінниччині прикордонники виявили плантацію коноплі в теплиці (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прикордонники спільно з поліцейськими виявили поблизу міста Ізмаїл одну з найбільших за останні роки плантацію конопель (ВІДЕО)
29.07.2019 10:11    144
На Вінниччині висадили горіхову плантацію у 1000 га
28.07.2019 07:27    172
На таджикско-киргизской границе произошла перестрелка, есть погибший
24.07.2019 09:20    175
Провідник потягу «Москва-Львів» приховав від контролю конверт зі старовинними банкнотами
24.07.2019 09:00    148
В базу «Миротворца» попал известный российский журналист
23.07.2019 10:52    306
В Украину зачастили «туристы» с фальшивыми документами
22.07.2019 09:40    227
У мікроавтобусі буковинця прикордонники виявили незвичну знахідку
22.07.2019 08:28    238
На Вінниччині завершується будівництво найбільшого у Європі біогазового комплексу (ВІДЕО)
22.07.2019 07:11    163
Молдованина, який перебував у міжнародному розшуку, затримали на кордоні
21.07.2019 11:25    156
8 іноземців та один українець «штурмували» кордон і в пунктах пропуску і поза ними
16.07.2019 09:59    200
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 