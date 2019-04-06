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На Вінниччині СБУ виявила військові засоби ураження

На Вінниччині СБУ виявила військові засоби ураження

У межах протидії незаконному обігу зброї співробітники СБ України спільно з Нацполіцією виявили на Вінниччині арсенал із військовими засобами ураження.

Зі схрону, облаштованого в одній із паркових зон обласного центру, правоохоронці вилучили міну ДМ-11, дев`ять пострілів гранат «ВОГ–25», гранатомет РПГ-18, шість ручних гранат Ф-1, майже сімсот п`ятдесят набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення джерел походження вилучених засобів ураження та осіб причетних до облаштування схрону.

Прес-центр СБ України

На Вінниччині СБУ виявила військові засоби ураження

На Вінниччині СБУ виявила військові засоби ураження

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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