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На Вінниччині СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції

На Вінниччині СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівника Управління патрульної поліції у Вінницькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав у місцевого жителя триста доларів США. У випадку несплати грошей зловмисник погрожував спрямувати до суду матеріали для притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру після отримання всієї суми неправомірної вигоди в гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття протиправної діяльності патрульного поліції проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури і за участі працівників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Прес-центр СБ України

На Вінниччині СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції

На Вінниччині СБУ викрила на хабарі патрульного Нацполіції

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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