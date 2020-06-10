На Волині директора комунального підприємства судитимуть за розтрату 300 тис грн бюджетних коштів

Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з комунальних підприємств розтрати шляхом зловживання службовим становищем 300 тис грн та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець у 2017 році здійснив розтрату коштів, передбачених на реконструкцію загальноосвітньої школи в с. Лаврів Луцького району. Достовірно знаючи, що суб’єкт господарювання вніс у акт виконаних робіт неправдиві відомості щодо вартості та об’ємів виконаних будівельних робіт, директор комунального підприємства особисто підписав його та завірив відтиском печатки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Волинської області

Источник: gp.gov.ua

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