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На Волині директора комунального підприємства судитимуть за розтрату 300 тис грн бюджетних коштів

На Волині директора комунального підприємства судитимуть за розтрату 300 тис грн бюджетних коштів

Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з комунальних підприємств розтрати шляхом зловживання службовим становищем 300 тис грн та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець у 2017 році здійснив розтрату коштів, передбачених на реконструкцію загальноосвітньої школи в с. Лаврів Луцького району. Достовірно знаючи, що суб’єкт господарювання вніс у акт виконаних робіт неправдиві відомості щодо вартості та об’ємів виконаних будівельних робіт, директор комунального підприємства особисто підписав його та завірив відтиском печатки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Волинської області

Источник: gp.gov.ua

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