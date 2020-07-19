На Волині ліквідовано канал контрабанди наркомістких речовин

Під час отримання партії «товару» затримано мешканку Любомльського району, яка була замовником прекурсорів.

Оперативники Луцького прикордонного загону та співробітники управління СБУ у Волинській обл., під процесуальним керівництвом прокуратури області, ліквідували транскордонний канал контрабандного переміщення в Україну наркомістких медичних препаратів.

Наркоділки планували налагодили регулярні поставки до України з Польщі прекурсорів для виготовлення психотропних наркотиків амфетамінового ряду.

9 липня в пункті пропуску «Ягодин-авто» спільна оглядова група військовослужбовців та оперативників Луцького прикордонного загону з залученням спецпідрозділу Держприкордонслужби «Дозор» затримали наркокур’єрів – двох громадян Польщі. Під час огляду їх автомобілів виявлено приховані 600 пігулок із забороненими до обігу речовинами.

У ході подальших слідчих дій в рамках кримінального провадження оперативні співробітники Держприкордонслужби та управління СБУ у Волинській області встановили та під час отримання партії «товару» за місцем проживання затримали мешканку Любомльського району, яка була замовником вказаної «сировини». Правоохоронці вилучили препарати для проведення експертизи.

На даний час фігурантці провадження оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Источник: dpsu.gov.ua

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