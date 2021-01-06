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На Волині поліція викрила у хабарництві начальника відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної політики

На Волині поліція викрила у хабарництві начальника відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної політики

Затримали офіцера під час отримання 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Протиправну діяльність начальника відділу Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної політики (раніше обласний військовий комісаріат) викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону Західного регіону України.

Слідством встановлено, що, перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військкомату, чоловік налагодив корупційну «схему». За певну винагороду він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову.

Сьогодні, 5 січня, поліцейські затримали начальника відділу обласного територіального центру під час одержання 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Наразі військовослужбовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На Волині поліція викрила у хабарництві начальника відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної політики

На Волині поліція викрила у хабарництві начальника відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної політики

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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