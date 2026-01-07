Кримінал
Сегодня 06:46
На Волині прикордонники викрили схему незаконного вивезення осіб за кордон (ВІДЕО)

Нещодавно у пункті пропуску «Ягодин» оперативники Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ запобігли спробі незаконного переправлення чоловіка призовного віку до Польщі.

Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля української реєстрації прикордонники виявили у спеціально виготовленому тайнику 24-річного молодика. Його у такий спосіб, за грошову винагороду, планував переправити через державний кордон водій – 29-річний волинянин.

Зловмисника правоохоронці затримали. Йому оголосили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стосовно порушника, який шляхом уникнення прикордонного контролю намагався потрапити за кордон, прикордонники склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 204-1 КУпАП. Міру покарання обиратиме суд.

Заходи проводилися разом зі співробітниками відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

