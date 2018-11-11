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На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

Співробітники Служби безпеки України викрили у Волинській області на систематичних хабарах дільничного інспектора відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону.

Оперативники спецслужби встановили, що прикордонник налагодив протиправний механізм одержання грошей за незаконне переміщення сигарет через державний кордон до країни ЄС. Свої «послуги» зловмисник оцінював у розмірі тридцять п’ять американських доларів за незаконне переправлення одного коробу тютюнових виробів поза пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць Нововолинська під час отримання трьохсот п’ятдесяти доларів США – чергової суми неправомірної вигоди. Раніше співробітники СБУ задокументували факт отримання інспектором аналогічної суми хабара за переміщення десяти коробів сигарет.

У межах кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Держприкордонслужби.

Прес-центр СБ України

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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