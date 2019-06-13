Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 77

На Волині СБУ викрила на хабарах одного з керівників підрозділу Нацполіції

На Волині СБУ викрила на хабарах одного з керівників підрозділу Нацполіції

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах начальника сектору реагування патрульної поліції одного з місцевих відділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування кубу деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з міських вулиць під час одержання чергової суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Також перевіряється інформація щодо причетності посадовця до інших фактів протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, прокуратури Волинської області та за участі працівників внутрішньої безпеки Нацполіції.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Голову Любимівської ОТГ затримано під час одержання хабара
Сегодня 08:12    85
Більше $17 млн в офшорах: СБУ викрила масштабну схему махінацій
Сегодня 06:22    119
Прокуратурою Київської області повернуто державі землі водного фонду вартістю понад 188 млн грн на території Козинської селищної ради
12.06.2019 09:14    92
Затримано працівниць ДФС у місті Києві під час отримання 1800 доларів США неправомірної вигоди
12.06.2019 08:15    120
СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою щодо «радикально налаштованих» росіян
11.06.2019 06:52    90
Слідчого Печерського управління поліції Києва затримали під час отримання 13 400 грн від фігуранта кримінального провадження
11.06.2019 06:42    144
ДБР викрило міжнародну схему протиправного ввезення автомобілів на територію України
10.06.2019 10:30    185
На Черкащині СБУ викрила посадовців митниці на масштабних зловживаннях
08.06.2019 10:37    182
На Львівщині начальника сектору одного з районних відділень патрульної поліції затримали під час отримання 2 500 доларів США
08.06.2019 10:00    151
СБУ в Запорожье предотвратила масштабный теракт в жилом квартале
08.06.2019 07:23    201
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 