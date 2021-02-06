На Волині СБУ викрила організаторів схеми розкрадання 3,9 мільйона бюджетних гривень

Служба безпеки України викрила на Волині директора місцевого державного підприємства Національної академії аграрних наук України і трьох представників львівської комерційної структури. Спільники привласнили мільйони державних коштів.

Оперативники СБ України задокументували, що за розробленою протиправною схемою організатори заволоділи державними грошима у розмірі 3,9 мільйона гривень. Частину суми зловмисники встигли легалізувати, але їхній «бізнес» оперативно заблокували правоохоронці.

Співробітники спецслужби встановили, що для реалізації оборудки представники агропідприємства уклали з комерційною структурою договір на забезпечення сільгосппослуг. Згідно з підписаною угодою комерсанти мали забезпечити проведення робіт з обробки державних сільськогосподарських угідь. Проте, жодних послуг держустанові не надавалось. Для «прикриття» оборудки фігуранти вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані.

Наразі фігуранти обвинувачуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном, вчинене організованою групою), ч.ч. 2 і 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування щодо учасників організованої групи завершено, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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