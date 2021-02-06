Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 83

На Волині СБУ викрила організаторів схеми розкрадання 3,9 мільйона бюджетних гривень

На Волині СБУ викрила організаторів схеми розкрадання 3,9 мільйона бюджетних гривень

Служба безпеки України викрила на Волині директора місцевого державного підприємства Національної академії аграрних наук України і трьох представників львівської комерційної структури. Спільники привласнили мільйони державних коштів.

Оперативники СБ України задокументували, що за розробленою протиправною схемою організатори заволоділи державними грошима у розмірі 3,9 мільйона гривень. Частину суми зловмисники встигли легалізувати, але їхній «бізнес» оперативно заблокували правоохоронці.

Співробітники спецслужби встановили, що для реалізації оборудки представники агропідприємства уклали з комерційною структурою договір на забезпечення сільгосппослуг. Згідно з підписаною угодою комерсанти мали забезпечити проведення робіт з обробки державних сільськогосподарських угідь. Проте, жодних послуг держустанові не надавалось. Для «прикриття» оборудки фігуранти вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані.

Наразі фігуранти обвинувачуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном, вчинене організованою групою), ч.ч. 2 і 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування щодо учасників організованої групи завершено, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників
Сегодня 08:17    133
Контррозвідка СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ, до якої входили колишні військові (ВІДЕО)
Сегодня 07:12    129
У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби
05.02.2021 09:50    148
У січні викритим контррозвідкою СБУ 15 ватажкам та бойовикам НЗФ повідомлено про підозру, 10 з них – оголошено у розшук
05.02.2021 07:45    118
Розтрата понад 1,5 млн грн, передбачених для ремонту навчального закладу — директору ТОВ повідомлено про підозру
05.02.2021 07:36    130
СБУ викрила привласнення майна ПрАТ «Укргідроенерго» на понад 32 мільйони гривень
05.02.2021 06:08    135
Справу викритого на наданні хабаря директора держпідприємства скерували до суду
04.02.2021 09:58    140
CБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень
04.02.2021 09:35    174
Одесского госрегистратора подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости
04.02.2021 07:23    143
З ініціативи СБУ введено санкції проти окремих телеканалів та авіакомпаній
04.02.2021 06:55    176
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 