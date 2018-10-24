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На Волині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців

На Волині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців

Співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області затримали учасників організованого угруповання, причетного до здійснення низки розбійних нападів на території України.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники спеціалізувалися на вчиненні розбоїв, грабежів та вимаганні коштів у населення в різних регіонах країни. При цьому вони використовували форму зі знаками розрізнення Нацгвардії.

За наявною в СБУ інформацією бандити планували розширити «географію» своєї злочинної діяльності, для чого вони прибули з Київщини на Волинь.

Завдяки своєчасним діям правоохоронців зловмисники були затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в Маневицькому районі під час спроби вчинення розбійного нападу на місцевого підприємця.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України перевіряється причетність зазначених осіб до вчинення інших злочинів на території України.

На Волині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців

На Волині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців

На Волині СБУ затримала учасників організованого угруповання, які діяли під виглядом нацгвардійців

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу

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