На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень
Цими вихідними через пункт пропуску «Ягодин» двома «ДАФами» намагалися ввезти в Україну товари, замовчуючи про їх справжню вартість та взагалі наявність.
В одному випадку прикордонники зупинили автомобіль з вантажем екскаватори.
За інформацією оперативних співробітників Луцького загону щодо можливої заниженої вартості товару, прикордонники направили вантажівку на поглиблений огляд. Після спільної з митниками перевірки з’ясувалося, що вартість вантажу значно занизили. Товар вилучили митники та оцінили його на суму в понад 800 тисяч гривень.
В іншому випадку водій перевозив картон крейдований для друку та пакування.
Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд і цієї вантажівки.
Згодом серед заявленого товару прикордонники спільно с митниками виявили не задекларовану гідравлічну лебідку, що не була зазначена в товаро-супровідних документах.
Знахідку також вилучили представники митниці та оцінили її на понад 200 тисяч гривень.
Источник: dpsu.gov.ua