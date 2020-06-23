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На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

Цими вихідними через пункт пропуску «Ягодин» двома «ДАФами» намагалися ввезти в Україну товари, замовчуючи про їх справжню вартість та взагалі наявність.

В одному випадку прикордонники зупинили автомобіль з вантажем екскаватори.

За інформацією оперативних співробітників Луцького загону щодо можливої заниженої вартості товару, прикордонники направили вантажівку на поглиблений огляд. Після спільної з митниками перевірки з’ясувалося, що вартість вантажу значно занизили. Товар вилучили митники та оцінили його на суму в понад 800 тисяч гривень.

В іншому випадку водій перевозив картон крейдований для друку та пакування.

Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд і цієї вантажівки.

Згодом серед заявленого товару прикордонники спільно с митниками виявили не задекларовану гідравлічну лебідку, що не була зазначена в товаро-супровідних документах.

Знахідку також вилучили представники митниці та оцінили її на понад 200 тисяч гривень.

На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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