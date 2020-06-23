На Волині завадили незаконному переміщенню через кордон товарів на понад мільйон гривень

Цими вихідними через пункт пропуску «Ягодин» двома «ДАФами» намагалися ввезти в Україну товари, замовчуючи про їх справжню вартість та взагалі наявність.

В одному випадку прикордонники зупинили автомобіль з вантажем екскаватори.

За інформацією оперативних співробітників Луцького загону щодо можливої заниженої вартості товару, прикордонники направили вантажівку на поглиблений огляд. Після спільної з митниками перевірки з’ясувалося, що вартість вантажу значно занизили. Товар вилучили митники та оцінили його на суму в понад 800 тисяч гривень.

В іншому випадку водій перевозив картон крейдований для друку та пакування.

Враховуючи наявні ризики щодо незаконного переміщення товарів через державний кордон, охоронці кордону ініціювали поглиблений огляд і цієї вантажівки.

Згодом серед заявленого товару прикордонники спільно с митниками виявили не задекларовану гідравлічну лебідку, що не була зазначена в товаро-супровідних документах.

Знахідку також вилучили представники митниці та оцінили її на понад 200 тисяч гривень.

Источник: dpsu.gov.ua

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