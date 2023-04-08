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На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави

На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави

На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави, який приїхав на виклик про підрив на міні транспорту; розслідується версія про самогубство.

Джерело: Конкурент TV із посиланням на коментар речниці теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяни Муравель, УП із посиланням на джерела у Держприкордонслужбі та ДБР

Деталі: 6 квітня поблизу села Пулемець військовослужбовець ДПСУ, керуючу екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час робіт він наїхав на міну та підірвався. Водій екскаватора не постраждав, однак начальника прикордонної застави, який прибув на місце інциденту, знайшли застреленим.

Пряма мова: "Невдовзі на місце події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби. Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати і через деякий час пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову".

Більше деталей: Тривають слідчі дії та встановлюються обставини інциденту. Відкрито провадження за статтями 115 та 425 Кримінального кодексу (умисне вбивство з позначкою самогубство та недбале ставлення до військової служби).

У ДПСУ підтвердили УП загибель військового. У ДБР підтвердили УП, що займаються розслідуванням.

Джерело: pravda.com.ua

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