На Закарпатті ДБР викрило правоохоронця, який «підвіз» ухилянтів до кордону за $10 000

Працівники ДБР спільно з Держприкордонслужбою викрили на Закарпатті правоохоронця, який за $10 000 допомагав ухилянтам незаконно перетнути державний кордон.

Наприкінці жовтня до нього звернувся знайомий, який з товаришем бажали виїхати з України. Правоохоронець запропонував свої послуги та обіцяв підвезти їх до кордону з Угорщиною та надати інструкції, як непомітно перейти кордон.

Чоловіки передали частину грошей – $5 000 – і вирушили до Мукачева, де зустрілися з правоохоронцем. Той доставив їх до прикордонної зони, де дав вказівки щодо подальших дій. Проте прикордонники все одно затримали обох ухилянтів.

Під час обшуку в правоохоронця вилучено отримані гроші, телефон та автомобіль. Йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленні осіб через держкордон, а також обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Джерело: gur.gov.ua

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