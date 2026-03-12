Кримінал
На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон

На Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон

Офіцери відділу внутрішньої і власної безпеки та оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через українсько-словацький кордон. Заходи з документування правопорушення та затримання фігурантів справи проводилися спільно зі співробітниками міграційної поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Зловмисники підшуковували охочих у незаконний спосіб потрапити до країн ЄС та за грошову винагороду від 8000 до 11000 доларів США організовували для них незаконні «трансфери» через гірські та лісисті ділянки місцевості. Зокрема, у лютому цього року прикордонникам вдалося попередити спробу незаконного перетину кордону двома громадянами України призовного віку. Їх затримали в районі села Гута Ужгородського району за 10 метрів від державного рубежу.

У ході подальших перевірочних та розшукових заходів правоохоронці задокументували причетність фігурантів провадження до незаконного переправлення осіб через кордон. Спільна міжвідомча група провела п’ять санкціонованих обшуків за місцями проживання зловмисників та в їхніх транспортних засобах, які ті використовували у протиправній діяльності. Як результат, було вилучено готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, два автомобілі, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, оргтехніку тощо. Також було затримано двох переправників – закарпатців віком 23 і 27 років. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Джерело: dpsu.gov.ua

