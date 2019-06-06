На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн (ФОТО)
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких, замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотку від розміру проконвертованої суми.
За результатами шести санкціонованих обшуків, які проводились на території м. Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів вилучено значні суми готівки у національній та іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи, тощо.
Загалом, проконвертовано більше 90 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 млн грн.
Триває подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах).
За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області
Источник: gp.gov.ua