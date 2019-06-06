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На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн (ФОТО)

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн (ФОТО)

На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн (ФОТО)

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких, замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотку від розміру проконвертованої суми.

За результатами шести санкціонованих обшуків, які проводились на території м. Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів вилучено значні суми готівки у національній та іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи, тощо.

Загалом, проконвертовано більше 90 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 млн грн.

Триває подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах).

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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