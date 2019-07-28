На Закарпатті СБУ викрила посадовця державного лісгоспу на нелегальному збуті деревини

Співробітники Служби безпеки України у межах заходів із протидії системній корупції викрили на хабарях посадовця одного з державних лісових господарств Закарпатської області.

Оперативники спецслужби встановили, що представник держпідприємства налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від незаконної реалізації лісосировини. Зловмисник збував необліковану деревину, зокрема місцевим деревообробним господарствам.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності посадовця.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання тринадцяти тисяч гривень хабаря за нелегальну реалізацію дубів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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